Sieg gegen Everton: ManUnited festigt CL-Platz

Manchester United hat den dritten Platz in der Premier League gefestigt. Die „Red Devils“ besiegten den FC Everton mit 2:0.

Scott McTominay (36.) und Anthony Martial (71.) erzielten die Tore. ÖFB-Star Marcel Sabitzer spielte bei ManUnited von Beginn an und wurde in der 76. Minute ausgewechselt. Für ihn kam der Däne Christian Eriksen nach zehnwöchiger Verletzungspause ins Spiel und feierte sein Comeback.

Wehmutstropfen für United war die Verletzung von Star-Stürmer Marcus Rashford. Der Angreifer musste in der 79. Minute mit einer Leistenverletzung raus. Everton ist nach der Pleite im Old Trafford weiterhin Tabellen-16. und in Abstiegsgefahr.

