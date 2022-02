Sieg gegen FAC in der Verlängerung: Wolfsberg steht im Cup-Halbfinale

via

Der Wolfsberger AC steht im Halbfinale des ÖFB-Cups. Gegen den Zweitligisten Floridsdorfer AC gewannen die Kärntner in der Lavanttal-Arena nach Verlängerung mit 4:2.

Joao Oliveira hatte die Gäste zunächst in Minute 20 in Führung gebracht. Der WAC drehte die Partie durch Treffer von Tai Baribo (34.) und Dario Vizinger (46.). In der letzten Minute der Nachspielzeit der regulären Spielzeit gelang den Gästen aus Wien aber noch der Ausgleich. Daniel Rechberger war nach einer Ecke zur Stelle (90. + 6).

In der Verlängerung sah Floridsdorf-Verteidiger Christian Bubalovic nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (110.). In der 117. Minute gelang Thorsten Röcher der erlösende Führungstreffer. Adis Jasic traf praktisch mit dem Schlusspfiff noch zum 4:2 (120.).

