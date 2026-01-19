Sieg gegen Spanien: Deutschland erreicht EM-Hauptrunde

Deutschlands Handballer haben die EM-Hauptrunde erreicht. Die Mannschaft von Alfred Gislason gewann ihr entscheidendes letztes Vorrundenspiel gegen Spanien 34:32 (17:15) und nimmt als Gruppensieger die optimale Ausbeute von 2:0 Punkten in die zweite Turnierphase mit.

Als Hauptrundengegner stehen bereits Weltmeister und Olympiasieger Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich und Norwegen fest. Der vierte Gegner wird Portugal oder Nordmazedonien sein.

Linkshänder Renars Uscins (8 Tore) war am Montag vor 9526 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen der beste Werfer der deutschen Auswahl, die durch ein 26:25 von Österreich gegen Serbien zuvor Schützenhilfe erhalten hatte.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Österreich (30:27) hatte die DHB-Auswahl im zweiten Vorrundenspiel überraschend gegen Serbien (27:30) verloren. Neben Deutschland ziehen die Spanier (0:2 Punkte) in die zweite Turnierphase ein. Österreich erreicht durch den Sieg der Deutschen den dritten Gruppenplatz vor Serbien.

