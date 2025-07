Sieg gegen USA: Mexiko verteidigt Titel im Gold Cup

Mexiko ist zum zweiten Mal in Folge Sieger des CONCACAF Gold Cups. Das Team setzte sich am Sonntagabend im Kontinentalturnier von Nord- und Mittelamerika in Houston 2:1 gegen Gastgeber USA durch.

Damit bleibt Mexiko klarer Rekordsieger mit nunmehr zehn Titeln. Dauerrivale USA kommt auf sieben Titel. Beide Teams veranstalten im kommenden Jahr gemeinsam mit Kanada die WM-Endrunde.

Mexiko musste im Finale einen frühen Rückstand wettmachen. Chris Richards brachte die USA bereits in der vierten Minute in Führung. Doch Raul Jimenez konnte in der 27. Minute ausgleichen. Edson Alvarez erzielte in der 77. Minute per Kopfball den Führungs- und letztlich Siegestreffer für die Mexikaner. Brenzlig wurde es noch in der zweiten Minute der Nachspielzeit, in der Mexikos Torhüter Angel Malagon einen Schuss von Patrick Agyemang aus kurzer Distanz parierte.

