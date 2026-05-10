Sieg gegen West Ham: Arsenal macht großen Schritt zum Titel

Der FC Arsenal hat einen großen Schritt auf dem Weg zum ersten englischen Fußball-Meistertitel seit 22 Jahren gemacht.

Die Gunners kamen erst spät zu einem 1:0 (0:0) im Londoner Derby beim Abstiegskandidaten West Ham United. Damit beträgt der Vorsprung des Tabellenführers der Premier League vor dem Verfolger Manchester City weiter fünf Punkte.

Fünf Tage nach dem Einzug ins Champions-League-Finale mit dem 1:0 gegen Atlético Madrid konnte der Favorit seine Überlegenheit lange nicht in Tore ummünzen. Erst in der Schlussphase gelang Leandro Trossard das Siegtor (83.). In der Nachspielzeit traf Callum Wilson (90.+5) zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Schiedsrichter nahm den Treffer nach VAR-Prüfung wegen eines Fouls zurück.

Arsenal begann sehr dominant, doch West Ham verteidigte aufopferungsvoll. Trossard hatte Pech mit einem Kopfball ans Lattenkreuz (9.). Kurz vor der Halbzeit hatten die Hammers ihre erste Chance, den Kopfball von Taty wehrte David Raya ab (45.).

Am Samstag hatte ManCity mit einem 3:0 gegen den FC Brentford mit Nationalspieler Kevin Schade seine Titelchance gewahrt. Jérémy Doku (60.), Erling Haaland (75.) mit seinem 26. Saisontor und Omar Marmoush (90.+2) sicherten den Citizens den Dreier. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola hat noch eine Partie in der Hinterhand.

(SID)

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