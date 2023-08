Sieg im Prestigeduell: Spurs bezwingen ManUtd

Tottenham Hotspur sammelte am Samstag gegen Manchester United erstmals in dieser Saison drei Punkte ein.

Nach dem 2:2 zum Auftakt beim FC Brentford gewannen die Spurs ihr Heimspiel dank des Treffers von Pape Sarr (49.) und eines Eigentors von Lisandro Martinez (83.) mit 2:0 (0:0). Die Gäste aus Manchester hatten es in der ersten Halbzeit noch verpasst, selbst in Führung zu gehen. Nach der Pause gelang dem Rekordmeister in der Offensive dann nur noch wenig.

(SID).

