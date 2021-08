Sieg im West-Derby: Lustenau bleibt Tabellenführer

via

via Sky Sport Austria

Austria Lustenau bleibt Tabellenführer der ADMIRAL 2. Liga. Die Voralberger gewinnen das West-Derby gegen den FC Wacker Innsbruck mit 2:1.

Im Heimspiel gegen Wacker Innsbruck war der Matchplan der Gäste durch Stefan Hagers Rote Karte in der 14. Minute früh über den Haufen geworfen. Trotzdem ging die Mannschaft von Coach Daniel Bierofka in der 32. Minute durch Raphael Galle in Führung. Fast umgehend traf allerdings Austria-Tormaschine Haris Tabakovic (34.) zum Ausgleich, der spielfreudige Muhammed-Cham Saracevic (48.) erzielte aus einem Freistoß nach dem Seitenwechsel das 2:1.

Nach dem Gelb-Rot-Ausschluss von Lustenau-Kapitän Matthias Maak zehn Minuten vor Schluss wurde es noch einmal spannend, die Innsbrucker belohnten sich jedoch nicht mehr.

(APA) / Bild: GEPA