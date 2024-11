Sieg über Armenien: ÖBV-Männer in nächster WM-Qualiphase

Österreichs Basketball-Männer stehen vorzeitig als Aufsteiger in die nächste Qualifikationsphase für die WM 2027 fest. Die ÖBV-Truppe feierte am Sonntag in Armenien den dritten Sieg in der Vorqualifikation und gewann damit die Gruppe C. Die Österreicher gewannen in Yerevan haushoch mit 129:80 (68:28).

Vor neun Monaten in Wien war der Sieg der Truppe von Coach Chris O’Shea noch weit knapper (106:91) ausgefallen.

Sylven Landesberg im zweiten Spiel nach seinem Team-Comeback nach sechs Jahren war mit 25 Punkten wieder ÖBV-Topscorer. Türkei-Legionär Luka Brajkovic kam auf 20 Zähler.

Die erste Runde der WM-Vorqualifikation endet für Rot-Weiß-Rot am 22. Februar 2025 mit dem Heimspiel gegen Albanien. In der nächsten Phase stehen die drei Gruppensieger plus der beste Gruppenzweite sowie acht Teams, die die EM-Qualifikation nicht geschafft haben. Aus vier Dreiergruppen schaffen jeweils die Top 2 den Aufstieg – in die letzte WM-Qualifikationsphase.

(APA) / Artikelbild: GEPA