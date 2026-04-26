Sieg über Leeds: Chelsea steht im FA-Cup Finale

Chelsea ist Manchester City ins Finale des englischen FA-Cups gefolgt. Die nach dem Aus von Liam Rosenior unter Interimscoach Calum McFarlane spielenden „Blues“ setzten sich am Sonntag im Halbfinale gegen Leeds 1:0 durch.

Der argentinische Fußball-Weltmeister Enzo Fernández (23.) erzielte den Treffer das Tages für Chelsea, das im Finale am 16. Mai gegen Manchester City zum neunten Mal den FA Cup gewinnen will. Die Cityzens hatten sich im anderen Halbfinale 2:1 gegen den Zweitligisten FC Southampton durchgesetzt.

Für Chelsea war es das erste Spiel nach dem Abschied von Liam Rosenior. Der Verein hatte sich am Mittwoch nach weniger als vier Monaten Amtszeit wieder vom Engländer getrennt. Im Halbfinale stand nun Interimstrainer Calum McFarlane beim Klub-Weltmeister an der Seitenlinie.

Chelsea stand zuletzt 2022 im Endspiel des FA-Cups. Das diesjährige Finale steigt am 16. Mai ebenfalls im Wembley.

(APA/SID) / Bild: Imago