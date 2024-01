Siege für BSL-Topduo Klosterneuburg & Gmunden

Die beiden Top-Teams der Basketball-Superliga (BSL) haben am Samstag in der 19. Runde Siege eingefahren.

Die Klosterneuburg Dukes setzten sich vor Heimpublikum gegen den Vorletzten BBC Nord Dragonz mit 106:75 (57:31) durch und führen damit die Tabelle weiterhin vier Punkte vor den Swans Gmunden an, die bei den Oberwart Gunners mit 81:73 (33:39) gewannen. Neuer Dritter sind die Traiskirchen Lions nach einem 82:71 (46:33) in St. Pölten.

Duchess verlieren erstmals nach 49 Spielen

Nach saisonübergreifend 49 Liga-Siegen in Folge haben die BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg am Samstag in der Basketball-Superliga der Frauen erstmals wieder verloren. Beim SKN St. Pölten erlitten die Duchess eine klare 57:81-Niederlage und mussten die Tabellenführung an ihre Herausforderinnen abgeben. Bereits im Cupfinale (9./10. März) treffen die beiden Topteams wieder aufeinander.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.