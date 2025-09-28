Siege für EL-Gegner von Salzburg & Sturm – Rapid-Kontrahent nur Remis
Olympique Lyon und die Glasgow Rangers, die kommenden Europa-League-Gegner von Red Bull Salzburg sowie Sturm Graz, haben sich am Sonntag mit Erfolgserlebnissen auf die Duelle am kommenden Donnerstag eingestimmt.
Rapid-Kontrahent Lech Posen musste sich hingegen in Polens Liga mit einem Remis begnügen. Lyon setzte sich dank eines frühen Tors von Tyler Morton (13.) bei OSC Lille mit 1:0 durch und ist in der Ligue 1 weiter Tabellenzweiter, punktegleich mit Leader Paris Saint-Germain.
Die Rangers, die am Donnerstag in Graz gastieren, bejubelten mit dem 2:1 bei Livingston den ersten Saisonsieg. James Tavernier traf erst zum 1:0 und verschoss kurz darauf einen Elfer (28.), ehe Maximilian Aarons sein Team in der 94. Minute erlöste. Die Rangers sind nach sechs Runden nur auf Platz sieben zu finden.
Lech musste sich zuhause gegen Jagiellonia Bialystok mit einem 2:2 zufriedengeben. Die Treffer für die Gastgeber, die auch gegen Rapid ein Heimspiel haben, erzielten die Schweden Leo Bengtsson und Mikael Ishak (Elfmeter).
