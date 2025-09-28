Olympique Lyon und die Glasgow Rangers, die kommenden Europa-League-Gegner von Red Bull Salzburg sowie Sturm Graz, haben sich am Sonntag mit Erfolgserlebnissen auf die Duelle am kommenden Donnerstag eingestimmt.

Rapid-Kontrahent Lech Posen musste sich hingegen in Polens Liga mit einem Remis begnügen. Lyon setzte sich dank eines frühen Tors von Tyler Morton (13.) bei OSC Lille mit 1:0 durch und ist in der Ligue 1 weiter Tabellenzweiter, punktegleich mit Leader Paris Saint-Germain.

Die Rangers, die am Donnerstag in Graz gastieren, bejubelten mit dem 2:1 bei Livingston den ersten Saisonsieg. James Tavernier traf erst zum 1:0 und verschoss kurz darauf einen Elfer (28.), ehe Maximilian Aarons sein Team in der 94. Minute erlöste. Die Rangers sind nach sechs Runden nur auf Platz sieben zu finden.

Hedl: „Haben das Glück, am Donnerstag wieder spielen zu dürfen“

Lech musste sich zuhause gegen Jagiellonia Bialystok mit einem 2:2 zufriedengeben. Die Treffer für die Gastgeber, die auch gegen Rapid ein Heimspiel haben, erzielten die Schweden Leo Bengtsson und Mikael Ishak (Elfmeter).

(APA).

Beitragsbild: Imago.