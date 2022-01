Siege für Oberwart und Gmunden

Die Oberwart Gunners und die Swans Gmunden haben sich am Donnerstag in der zwölften Runde der Basketball-Liga bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter BC Vienna herangeschoben. Die drittplatzierten Burgenländer feierten gegen UBSC Graz einen 99:80-(61:38)-Heimsieg, der Tabellenvierte aus Oberösterreicher setzte sich bei den Traiskirchen Lions 76:69 (38:42) durch.

Vienna hat gegenüber den Verfolgern ein Spiel in der Hinterhand, weil das Match des Leaders in Klosterneuburg ebenso wie das Duell zwischen St. Pölten und den Vienna Timberwolves wegen Corona verschoben wurde.

(APA)

Bild: GEPA