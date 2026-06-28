Siege für Tsolov und Strömsted in Spielberg-Rahmenrennen
Red-Bull-Junior Nikola Tsolov hat im Rahmenprogramm der Formel 1 in Spielberg das Formel-2-Rennen gewonnen.
Der Bulgare von Campos Racing siegte am Sonntag auf dem Red Bull Ring vor dem Italiener Gabriele Mini und dem Deutschen Oliver Goethe (jeweils MP Motorsport). In der Gesamtwertung verteidigte Mini seine Führung knapp vor Tsolov. In der Formel 3 triumphierte der Norweger Noah Strömsted (Trident). Österreichische Fahrer waren in den beiden Nachwuchsrennen keine am Start.
Im Porsche Supercup gab es dafür rot-weiß-roten Jubel. Denn der Niederländer Robert de Haan fuhr für das Salzburger Team Lechner Racing einen Heimsieg ein. Kurz darauf drehten mehrere ehemalige Formel-1-Piloten im Rahmen der „Legends Parade“ in historischen Boliden ihre Runden auf dem Red Bull Ring. Darunter Karl Wendlinger, der in einem Lotus 88 von 1981 unterwegs war, Rubens Barrichello (Ferrari F2002), David Coulthard (RB6 aus 2010) und Mark Webber (Brabham BT52B aus dem Jahr 1983). Mathias Lauda steuerte den Weltmeister-Ferrari 312T (1975) seines Vaters Niki.