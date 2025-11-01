Siegesserie geht weiter! Arsenal baut Tabellenführung aus

Arsenal präsentiert sich in der englischen Fußball-Premier-League nach wie vor in starker Verfassung.

Die „Gunners“ feierten am Samstag gegen Burnley einen 2:0-Auswärtssieg und führen damit die Tabelle zumindest für einige Stunden mit sieben Punkten Vorsprung an. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Oliver Glasners Crystal Palace – die „Eagles“ gewannen daheim gegen Brentford 2:0 und holten damit nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Runden wieder einen Dreier.

Für Arsenal machten Viktor Gyökeres (14.) und Declan Rice (35.) schon vor der Pause alles klar. Crystal Palace setzte sich dank Jean-Philippe Mateta (30.) und einem Eigentor von Nathan Collins (51.) durch. Unterdessen lieferte Nottingham Forest mit dem Heim-2:2 gegen Manchester United eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Match am Donnerstag in Graz gegen Sturm ab. Die „Red Devils“ aus Manchester ließen nach zuletzt drei Siegen in Folge erstmals seit Ende September wieder Punkte liegen.

