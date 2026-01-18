Siegesserie gerissen! Newcastle stolpert beim Tabellenschlusslicht

Newcastle United hat einen wichtigen Sieg im Rennen um die Champions-League-Plätze verpasst. Die „Magpies“ kamen bei Tabellennachzügler Wolverhampton nur zu einem torlosen Remis.

Der deutsche Nationalstürmer Nick Woltemade blieb schon im siebten Pflichtspiel nacheinander ohne Treffer. Er wurde in der 67. Minute für Yoane Wissa ausgewechselt. Zuletzt hatte Woltemade am 20. Dezember beim 2:2 gegen den FC Chelsea getroffen – damals sogar doppelt.

Newcastle-Serie reißt

Für Newcastle riss die drei Spiele währende Siegesserie, der Champions-League-Teilnehmer belegt aktuell den achten Platz. Die Wolverhampton Wanderers holten erst seinen achten Punkt im 22. Spiel und ist mit deutlichem Rückstand Tabellenletzter.

