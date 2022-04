Silberberger bleibt trotz Sieg vorsichtig: „Kann noch viel passieren“

Für WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger ist der erneute Sieg gegen die SV Ried ein wichtiger Erfolg in der Qualifikationsgruppe.

„Jetzt haben wir einen kleinen Vorsprung im Hinblick auf die restlichen vier Runden, auch wenn man bedenkt, dass fast noch jeder gegen jeden spielt. Es gibt fast nur noch direkte Duelle, für uns war es ein Big Win“, meint Silberberger nach dem Spiel im Sky-Interview.

Dennoch bleibt der Tiroler vorsichtig. „Vor sechs Wochen haben wir noch eine 0:6 Klatsche gegen den LASK kassiert, waren Abstiegskandidat Nummer eins. Jetzt haben wir zehn Punkte geholt und haben in der Qualifikationsgruppe die meisten Punkte geholt. So eng ist es zusammen und deswegen verfalle ich nicht in Euphorie, weil in vier Spielen noch viel passieren kann“, sagt Silberberger.