Silberberger: “Es war eine richtig lässige Partie”

Sky Sport Austria

Auch wenn das Ergebnis WSG-Trainer Thomas Silberberger nicht zufriedenstellt, der Auftritt seiner Mannschaft gegen den WAC tut es. “Wir haben ein hochintensives, spannendes Bundesliga-Match gesehen – von beiden Seiten”, so der Tiroler.

In den vergangenen Wochen hat Silberberger einige Spieler in die Kritik genommen. Doch heute kann er seiner Mannschaft, was den Einsatz betrifft, keinen Vorwurf machen. “Wir haben Fehler genug gemacht aber es war jeder für jeden bereit den Fehler wieder gut zumachen.”