Silberberger nach Eckball-Gegentor: „Da müssen wir cleverer sein“

Thomas Silberberger ist nach dem 1:1-Remis in Ried zwar mit der zweiten Hälfte seiner Mannschaft sehr zufrieden, die erste Hälfte missfiel dem Trainer der WSG Tirol jedoch, wie er im Sky-Interview nach der Partie erklärt.

„Wir haben in der Qualifikationsgruppe vier Punkte abgegeben, zwei Tore erhalten und beide aus Eckbällen. Das haben wir in der Besprechung auch angesprochen. Die Entstehung zum Eckball ist völlig unnötig, so ehrlich müssen wir sein, der war in Altach schon völlig unnötig“, kritisiert Silberberger.