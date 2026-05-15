Auch vor dem großen Showdown am letzten Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga hat Christian Ilzer wieder eine Metapher für die Situation seiner Mannschaft zum Besten gegeben.

„Insgesamt sehe ich es wie ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel am letztem Spieltag“, sagte der Trainer der TSG Hoffenheim vor dem Saisonfinale bei Borussia Mönchengladbach (ab 15:30 Uhr LIVE bei Sky!). Zuletzt hatte Ilzer das Königsklassen-Rennen schon mit einer Fahrt in einem Cadillac verglichen.

Die Erklärung zur neuen Brettspiel-Analogie? „Wir haben es geschafft, an einem finalen Tisch mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart und Leverkusen zu sitzen“, sagte der Ex-Sturm-Meistercoach. Im parallelen Fernduell mit dem VfB Stuttgart (bei Eintracht Frankfurt) kämpft die TSG noch um den Einzug in die Champions League. Bayern, der BVB und RB haben „ihre Kegel schon im Ziel – und wir fighten noch um den finalen Platz. Wenn es morgen den Abpfiff gibt, ist der finale Würfel gefallen“, sagte Ilzer.

Ilzer: CL als „oberstes Regal der Preisverleihung“

Ob Hoffenheim, aktuell bei schlechterem Torverhältnis punktgleich mit dem VfB, Platz vier noch erreicht oder nicht, werde laut dem Trainer nichts an der Beurteilung der Saison ändern: „Nämlich, dass es eine unheimlich erfolgreiche Saison für die TSG Hoffenheim war.“ Dennoch wolle seine Mannschaft mit einem Sieg beim „Finale“ in Gladbach noch „ins oberste Regal der Preisverleihung greifen.“

Über die Spielstände auf den anderen Plätzen will sich der Coach definitiv informieren lassen. „Wir sind technisch super aufgestellt und es wird jemanden geben, der das genau beobachtet“, verriet Ilzer: „Wenn es nötig ist, auf gewisse Dinge zu reagieren, werden wir das machen. Wir sind natürlich informiert, wie es in den anderen Stadien steht.“

(SID/Red.)

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