„Keine Jausengegner“: Mwene warnt vor Duellen in der WM-Qualifikation

Mit Rumänien, Bosnien & Herzegowina, Zypern und San Marino hat Österreich eine auf den ersten Blick machbare Gruppe in der WM-Qualifikation erwischt. ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene warnte dennoch davor, die Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Das sind keine Jausengegner. Das gibt es heute sowieso nicht mehr. Diese klare Favoritenrolle würden wir uns als Österreicher eh nicht anziehen wollen“, sagte Mwene bei „Talk und Tore“.

Dennoch sieht Mwene gute Chancen auf die erste WM-Teilnahme seit 1998. „Unser Ziel ist es natürlich, uns zu qualifizieren. Wenn man die Gruppe anschaut, ist es auf jeden Fall machbar. Wenn du in Rumänien oder in Bosnien spielst, sind das aber keine einfachen Spiele. Du musst trotzdem am Leistungslimit sein“, forderte der Mainz-Legionär.

Ähnlich sieht es auch Teamkollege Xaver Schlager, der sich mit der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko einen großen Traum erfüllen will.

„Das ist ein generell ein ganz großes Ziel in meiner Karriere. Österreich war jetzt schon länger nicht mehr dabei und es wird langsam Zeit, dass wir da mal hinfahren“, sagte Schlager.



Im Gegensatz zu Mwene schiebt Sky-Experte und Ex-ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger dem ÖFB-Team die Favoritenrolle zu.

„Die würde ich schon uns Österreichern geben. Ganz aus der lockeren Zuschauerposition, aber auch aus dem Selbstvertrauen heraus, was letztes Jahr geleistet worden ist. Die Mannschaft kennt die Idee. Es ist klar, wie sie auftreten. Man hat die Identität des österreichischen Nationalteams wieder vor Augen. Das auf den Platz zu bringen in einer Drucksituation, muss aber erst gemacht werden. Es ist wichtig, in der Nations League gut ins Jahr zu starten und dann fängt die WM-Quali an“, sagte Baumgartlinger.

Bevor Österreich die Mission WM-Qualifikation im Juni startet, geht es in der Nations League zwei Playoff-Spielen gegen Serbien um die Rückkehr in Liga A. Anfang Juni bestreitet die Rangnick-Elf dann die ersten zwei WM-Quali-Partien gegen Rumänien (7. Juni) und in San Marino (10. Juni).

Bild: GEPA