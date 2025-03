„Sind nicht weiter als unter Foda“: ÖFB-Spitze attackiert Rangnick

Der Machtkampf im ÖFB zwischen Präsidium und Teamchef Ralf Rangnick spitzt sich weiter zu!

Interimspräsident Wolfgang Bartosch und Vizepräsident Johann Gartner haben in einem Interview mit dem „Profil“ gegen Rangnick ausgeteilt und nicht mit Kritik am Deutschen gespart.

„Rangnick ist sehr schwierig. Ich versuche, den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber er setzt immer eigene, unberechenbare Schritte“, sagte Präsident Bartosch über den ÖFB-Teamchef.

Gartner: „Spielweise ist ausrechenbar“

In die gleiche Kerbe der Kritik schlug auch Gartner, der Rangnick Erfolg- und Ideenlosigkeit vorwarf: „Nüchtern betrachtet sind wir mit Rangnick nicht weiter als unter Foda. Seine Spielweise ist ausrechenbar. Mir fehlen die Tore und die Ergebnisse. Ich erwarte mir vom Teamchef neue Ideen.“

Gartner spielt damit unter anderem auf den Punkteschnitt von Rangnick und dem seines Vorgängers an: Unter Foda holte das ÖFB-Team im Schnitt 1,81 Punkte pro Spiel, unter Rangnick sind es aktuell 1,79 Punkte pro Partie.

Bei der zurückliegenden Europameisterschaft schied Österreich im Achtelfinale gegen die Türkei aus – ebenso wie drei Jahre zuvor unter Foda, als im EM-Achtelfinale gegen den späteren Sieger Italien Schluss war.

Laut „Profil“ hat sich innerhalb des ÖFB eine Funktionärsriege gebildet, die den Teamchef „loswerden“ möchte. Bartosch und Gartner missfällt, dass Rangnick über seine Kompetenzen als Teamchef hinaus handelt und im Verband viele Dinge verändern möchte.

Rangnick über neue ÖFB-Führung: „Bin offen für die bestmögliche Person“

Neuhold-Kündigung als großer Aufreger

Rangnick vergrößerte sein Betreuerteam mit zusätzlichen Trainern und Physiotherapeuten. Diese Geld hätten die Landespräsidenten lieber in ihren Landesverbänden gesehen und kritisierten ÖFB-Sportdirektor Bernd Neuhold dafür.

Der wurde anschließend im vergangenen November vom ÖFB gekündigt, was eine weitere Welle der Entrüstung im Rangnick-Lager hervorrief. ÖFB-Spieler drohten mit dem Boykott von Werbeterminen, woraufhin der ÖFB die Kündigung Neuholds rückgängig machte.

„Ich habe ihm weitgehend alle seine Wünsche erfüllt. Ihm ist es darum gegangen, dass wir professioneller werden“, sagte Bartosch.

Rangnick: Kündigung von Neuhold „war nicht zu Ende gedacht“

ÖFB-Spitze relativiert Kritik an Rangnick

Nach Veröffentlichung des Interviews im „Profil“ hat die ÖFB-Spitze um Bartosch am selben Abend noch reagiert und ihre harte Kritik am Teamchef relativiert.

„Es ist auffällig, dass es jedes Mal vor einer Präsidiumssitzung eine mediale Zuspitzung gibt. Hier sind ganz bewusst gewisse Kritikpunkte in den Vordergrund gestellt worden. Rangnick ist unser Teamchef und steht außer Frage“, erklärte Bartosch im ORF-Interview.

Das Ringen um den Spitzenjob im ÖFB geht nun in die entscheidende Phase. In einem Wiener Hotel steigt am Freitagnachmittag eine Präsidiumssitzung und im Anschluss eine Wahlausschusssitzung, in deren Rahmen erstmals Namen von Präsidentschaftskandidaten vorgelegt werden.

Bild: GEPA