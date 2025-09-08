Sinner schlägt wieder bei Erste Bank Open auf

Tennis-Superstar Jannik Sinner wird auch in diesem Jahr an der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle teilnehmen. Das gab der Veranstalter am Montagvormittag bekannt.

Der Südtiroler wird zum sechsten Mal beim Turnier dabei sein. „Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass ich im Oktober wieder in der Stadthalle aufschlagen kann. Es ist ein sehr spezielles Turnier für mich, und mir gefällt auch die Stadt. Ich habe sehr schöne Erinnerungen und vor zwei Jahren auch gewonnen. Deshalb freut es mich, wieder zurückzusein – wir sehen uns bald wieder“, sagte Sinner in einer Videobotschaft am Montag.

Bild: Imago