Nach „Nachtschicht“: Sinner pfeift auf Achtelfinal-Start in Paris

Italiens Tennisstar Jannik Sinner tritt beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy nicht zu seinem Achtelfinale an. Das geht aus dem aktualisierten Turnierplan hervor. Der Weltranglisten-Vierte, der sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald erst am Donnerstag nach zwei Uhr nachts beendet hatte, hätte laut Spielplan rund 15 Stunden später erneut antreten müssen. Somit erreicht sein Gegner Alex de Minaur kampflos das Viertelfinale.

Der Norweger Casper Ruud hatte die Ansetzung schon vor Sinners Verzicht scharf kritisiert. „Was für ein Witz“, schrieb der Weltranglisten-Achte bei der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter).

(APA) / Bild: Imago