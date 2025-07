Siuuu! Ronaldo trifft bei Al-Nassr-Test in Grödig

Österreichische Fußball-Fans haben Cristiano Ronaldo am Mittwoch zumindest eine Hälfte lang zu Gesicht bekommen und dabei auch einen Treffer des Superstars erlebt.

Der Portugiese stand beim 2:1-Testspielsieg seines Klubs Al-Nassr gegen den FC Toulouse in Grödig in der Startelf und trug sich in der 33. Minute nach Wesley-Vorarbeit mit einem Rechtsschuss im Strafraum zum 1:1 auch in die Schützenliste ein. Seinen Treffer feierte er anschließend mit seinem weltbekannten „Siuuu!“-Jubel.

Zur Pause blieb der 40-Jährige, der vor Anpfiff mit einer Lederhose beschenkt worden war, in der Kabine.

Auch Mane und Felix in der Startelf

Von Beginn an auf dem Feld zu sehen war neben dem Ex-Salzburger Sadio Mane auch Joao Felix. Der portugiesische Stürmer war erst am Dienstag vom englischen Club-WM-Champion Chelsea verpflichtet worden.

Zu viel Regen: Al-Nassr reist vorzeitig aus Österreich ab

Zum Matchwinner avancierte Mohammed Khalil Marran (76.). Der Toulouse-Treffer ging auf das Konto von Yann Gboho (25.). Beim vorangegangenen Testspiel gegen St. Johann am vergangenen Samstag war Ronaldo nicht zum Einsatz gekommen.

Die aufgekommene „Ronaldo-Mania“ hat ab sofort ein Ende, der saudi-arabische Klub beendet sein Trainingslager in Saalfelden aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse früher als geplant. Das am 2. August geplante dritte Testspiel findet deshalb nicht mehr statt.

Die besten Bilder vom Ronaldo-Auftritt in Grödig

Bild: Imago