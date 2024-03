SK Rapid gegen LASK heute live und exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Auftakt des Finaldurchgangs mit dem Hit SK Rapid gegen LASK heute live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Am Freitag startet die ADMIRAL Bundesliga in die heiße Saisonphase. Zur Eröffnung der Meistergruppe empfängt Rapid den LASK. Die beiden Vereine sind nach der Punkteteilung nur mehr einen Punkt voneinander entfernt. Ob Rapid den LASK in der Tabelle überholen kann, ist ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Sky Experte Hans Krankl analysiert das Auftaktmatch des Finaldurchgangs.

Die 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Freitag, 15. März 2024

19:00 Uhr:

SK Rapid – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Lisa Perstaller

Sky Experte: Hans Krankl

Samstag, 16. März 2024

16:00 Uhr:

CASHPOINT SCR Altach – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – RZ Pellets WAC, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

FC Blau Weiß Linz – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 17. März 2024



13:45 Uhr

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – TSV Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Alfred Tatar

Sky Analyse-Experte: Julian Baumgartlinger

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA