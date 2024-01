Ski Austria gibt Team für Skiflug-WM am Kulm bekannt

In dieser Woche steht für die Skispringer die Skiflug-WM am Kulm am Programm. Für die ÖSV-Adler ist es in der Zwischensaison die einzige Möglichkeit Medaillen zu ergattern.

Ski Austria hat am Montag das Team für die Weltmeisterschaft in Bad Mitterndorf/Tauplitz präsentiert. Weltcup-Dominator Stefan Kraft führt das Aufgebot an. Neben Kraft gehen noch Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Jan Hörl und Daniel Tschofenig an den Start.

#skispringen Unser Team für die FIS Skiflug WM am Kulm 2024: 🇦🇹

– Clemens Aigner

– Manuel Fettner

– Michael Hayböck

– Jan Hörl

– Stefan Kraft

– Daniel Tschofenig#skiaustria #wirsindkulm 📸: EXPA/JFK pic.twitter.com/oZYbe8GPRu — Ski Austria 🇦🇹 (@Ski_Austria_) January 22, 2024

Bild: GEPA