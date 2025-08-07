Ski-Weltmeisterin Venier beendet Karriere

Weltmeisterin Stephanie Venier beendet ihre Ski-Karriere. Die 31-jährige Tirolerin gab am Donnerstag auf einer Almhütte über ihrem Heimatort Oberperfuss ihren Rücktritt bekannt. Mit Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombi hatte Venier im vergangenen Winter in Saalbach-Hinterglemm für Furore gesorgt – trotz anhaltender Knieschmerzen. „Wer kann schon sagen, dass man es am Höhepunkt lässt“, sagte Venier bei der Pressekonferenz.

Zuletzt habe einfach die Motivation gefehlt. Den April über habe sie komplett ausgespannt – und dann im Mai wieder mit dem Intervalltraining begonnen. „Da habe ich gesehen, dass es mir nicht mehr so leicht von der Hand geht. Die letzten Prozent haben gefehlt. Und wenn man nicht mehr zu 100 Prozent bereit ist, braucht man sich nicht mehr an den Start stellen“, erklärte die sichtlich emotional mitgenommene Tirolerin. Die Motivation sei „nicht mehr so richtig gekommen“. Jetzt falle ihr ein „Stein vom Herzen“, sie sei „gesund heraußen“ und „bereit für einen neue Lebensabschnitt“, so die 31-Jährige, die sich kürzlich mit ihrem Freund, Skifahrer Christian Walder, verlobt hatte.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

„Lässige Zeiten, mit allen Höhen und Tiefen“

Venier bedankte sich vor allem auch bei ihren Eltern, die sie immer unterstützt hätten. Vor knapp 30 Jahren habe sie in dem Skigebiet bzw. dem Hang, an dem sie jetzt zurücktrete, mit dem Skifahren begonnen – unterstützt von ihrem Vater: „Nun hat sich der Kreis geschlossen. Ich habe alles genossen. Es waren lässige Zeiten, mit allen Höhen und Tiefen“. Das Ski-Ass bedankte sich auch beim Österreichischen Skiverband (ÖSV), der die „besten Rahmenbedingungen“ zur Verfügung gestellt habe.

Die nach der WM in Saalbach-Hinterglemm öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung mit Cheftrainer Roland Assinger erwähnte Venier nicht. Es war keine Kritik oder gar Abrechnung zu hören. Nach der WM hatte sie öffentlich den Umgangston von Assinger angeprangert. Zugleich gab es auch gegensätzliche Reaktionen von Läuferinnen, und die sportliche Leitung um ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher bestätigte Assinger vor der Olympia-Saison in seinem Amt.

Venier mit drei Weltcup-Siegen und drei WM-Medaillen

Venier verabschiedet sich als dreifache Siegerin von Weltcuprennen von der großen Bühne, zwölfmal stand sie auf dem Weltcup-Podest. 2017 gewann sie zudem WM-Silber in der Abfahrt. In Sachen Preisgeld streifte sie laut FIS-Angaben 601.000 Schweizer Franken ein.

Die offene Rechnung mit Olympia wird hingegen nicht beglichen. 2018 hatte Venier in Südkorea bei ihrem einzigen Start im Zeichen der Fünf Ringe das Abfahrtsziel nicht gesehen. Im Februar stehen unweit ihrer Tiroler Heimat die Medaillenentscheidungen auf der Tofana in Cortina d’Ampezzo an, wo sie 2024 in der Abfahrt einen ihrer drei Weltcupsiege erreichte.

(APA) / Bild: GEPA