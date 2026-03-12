Skicross-Weltcup-Finale im Montafon: Höhen und Tiefen für das ÖSV-Team

Im Montafon steht zwischen 11. und 15. März alles im Zeichen des Skicross- und Snowboardcross-Weltcups. Nach erfolgversprechenden Qualifikationsläufen am Vortag durften vier der elf ÖSV-Athletinnen und -Athleten auf ein starkes Finale hoffen.

Die Bedingungen dafür waren ideal: Die selektive Strecke am Grasjoch gilt unter Skicrosserinnen und Skicrossern als Traum – lange Startgerade, hohe Geschwindigkeit, anspruchsvolle Passagen und ein Flow, der sowohl Können als auch Mut verlangt.

„Alles ist möglich“, sagte Johannes Aujesky noch am Mittwoch im Sky-Interview. Doch das Finale brachte für das österreichische Team gemischte Gefühle.

Aus im Viertelfinale für Födermayr Die Oberösterreicherin Christina Födermayr war als einzige ÖSV-Dame ins Finale gestartet und belegte am Ende als 14. den besten rot-weiß-roten Rang. Ihr Viertelfinale verlief jedoch nicht wie erhofft. Ein Fehler gleich im oberen Streckenabschnitt kostete wertvolle Geschwindigkeit. „Ich habe in der Startsektion ein Element verhaut und dadurch Speed verloren“, sagt sie im Sky-Interview. Dazu kommt, dass sie mitten in einer Materialumstellung steckt und mit neuem Equipment noch nicht das perfekte Setup gefunden hat. Trotzdem überwiegt für die 24‑Jährige der Stolz: Die Qualifikation habe ihr gezeigt, „dass ich mithalten kann“ – gerade weil die vergangenen Monate für sie alles andere als leicht waren. Offen spricht sie darüber, dass sie mental nicht in ihrer besten Verfassung war und stark an Gewicht verloren hat. Es habe Zeit gebraucht, wieder auf die Beine zu kommen. Umso größer ist ihre Dankbarkeit für die Menschen im Hintergrund: „Ich habe von meiner Skifirma immer Unterstützung bekommen und mir wird der Rücken gestärkt, egal in welcher Verfassung ich war und dafür bin ich extrem dankbar.“ Diese Unterstützung und ihr eigener Kampfgeist treiben sie weiter an. Födermayr blickt optimistisch auf die kommenden Wochen und die nächste Saison. Sie möchte Material testen, trainieren und den Spaß im Sport wieder voll spüren – mit einem klaren Ziel vor Augen: Im besten Fall bei der Weltmeisterschaft 2027 im Montafon am Start stehen. Und eines stellt sie trotz aller Rückschläge klar: „Ich lass mich nicht so leicht unterkriegen.“

Durchwachsener Tag für die ÖSV-Herren