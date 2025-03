SKN-Frauen gewinnen Spitzenspiel bei der Austria

SKN St. Pölten geht als Nummer eins in die Meistergruppe der Frauen-Bundesliga. Der Titelverteidiger entschied am Sonntag den Schlager zum Abschluss des Grunddurchgangs gegen Verfolger Austria Wien mit 2:0 (1:0) für sich und geht mit fünf Punkten Vorsprung in die entscheidende Meisterschaftsphase.

Die Niederösterreicherinnen, die den zehnten Titel in Serie anpeilen, siegten vor 1.515 Zuschauerinnen und Zuschauern verdient.

Melanie Brunnthaler (21.) brach mit einem Schuss ins kurze Eck die Torsperre der Austria nach 686 Minuten ohne Gegentor in der Bundesliga. Mit einem direkten Freistoß, bei dem Torfrau Larissa Haidner nicht gut aussah, machte Maria Mikolajova in der 60. Minute alles klar.

(APA)/Bild: GEPA