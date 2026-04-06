SKN neuer Tabellenführer in 2. Liga

Der SKN St. Pölten hat am Ostermontag die Tabellenführung in der ADMIRAL 2. Liga übernommen. Mit einem souveränen 2:0 (2:0) gegen Austria Klagenfurt setzten sich die Niederösterreicher an die Spitze, nachdem die Aufstiegsrivalen zuvor gepatzt hatten. Austria Lustenau musste sich bei den Young Violets mit 1:3 (0:2) geschlagen geben und liegt sechs Spiele vor Saisonende genauso wie der Floridsdorfer AC nach einem 0:1 (0:1) gegen die Vienna drei Punkte hinter St. Pölten.

Der FAC (41 Zähler) hat allerdings eine Begegnung mehr gespielt. Auch das nach einem 1:0 (0:0) beim FC Liefering viertplatzierte Amstetten (40) hat bereits 23 Spiele absolviert. Am Freitag (20.30 Uhr) gastiert der SKN im Topspiel um den Aufstieg im Ländle bei Lustenau. Rapid II gewann in Kapfenberg 2:0 (2:0), Hertha Wels und Austria Salzburg trennten sich mit einem 1:1 (0:1). Am Tabellenende siegte Sturm II mit 3:1 (2:1) bei Schwarz-Weiß Bregenz, die Grazer sind als Tabellen-14. nun punktegleich hinter den Klagenfurtern.

SKN mit schnellem Doppelpack voran

In St. Pölten ging die Mannschaft von Cem Sekerlioglu durch einen frühen Doppelpack von Elhadj Mane (16.) und Winfred Amoah (19.) komfortabel in Führung. Der Fixabsteiger aus Kärnten kam in der Offensive überhaupt nicht zur Geltung, weshalb der SKN-Erfolg nie in Gefahr war.

In Wien-Floridsdorf gewann die Vienna, die auf den achten Platz kletterte, auch das Eierpecken statt dem Münzwurf um den Anstoß. In der 11. Minute gingen die Gäste durch einen eiskalt verwandelten Foulelfmeter von Marco Gantschnig in Führung. Danach kontrollierte die Vienna das kleine Wiener Derby, in der Schlussphase sah der Floridsdorfer Marcus Maier die Gelb-Rote Karte (73.). In der letzten Aktion des Spiels hatte FAC-Tormann Juri Kirchmayr per Kopf die beste Ausgleichsmöglichkeit, scheiterte aber an Bernhard Unger (96.).

(APA) / Bild: GEPA