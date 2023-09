SKU Amstetten präsentiert neuen Cheftrainer

Enengl war zuletzt Coach der LASK Amateure OÖ und holte in der Regionalliga Mitte den 2. Platz. Zuvor war er in der U15, U16 und U18 der Akademie OÖ tätig. Der 29-Jährige unterschreibt in Amstetten einen Vertrag bis Sommer 2026.

„Zuerst möchte ich mich beim LASK bedanken. Einerseits für das Ermöglichen dieses Karriereschrittes und andererseits für die vielen Erfahrungen, die ich die letzten 6,5 Jahren in Linz sammeln durfte. Nun freue ich mich unheimlich auf die Rückkehr in meine Heimat und brenne auf die neue Aufgabe beim SKU. Nach hervorragenden Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins bin ich überzeugt, dass wir zeitnah den Turnaround schaffen und hoffentlich bald gemeinsame Erfolge feiern können“, so Enengl in einer Aussendung des Vereins.

Bild: SKU Amstetten