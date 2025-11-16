Skurriles Szenario: Schweden mit einem Quali-Punkt zur WM?

Das schwedische Starensemble um Alexander Isak und Viktor Gyökeres hat die WM-Qualifikation komplett verpatzt, steht mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Dennoch könnten die Skandinavier noch zur WM fahren. Einen Platz in den Playoffs haben die Schweden nämlich bereits sicher. Wie ist das möglich?

2:2 in Slowenien, 0:2 in Kosovo, 0:2 gegen die Schweiz, 0:1 gegen Kosovo und das jüngste 1:4-Debakel in der Schweiz: Schweden kann sich nicht mehr direkt für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifizieren- spielt aber dennoch in den Playoffs um ein begehrtes Ticket.

Hintergrund ist die Nations League. Neben den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualifikation sind auch die vier besten Nations-League-Gruppensieger dabei. Schweden gewann die Gruppe C1 und ist zugleich drittbester Gruppensieger der Nations League geworden. In der Folge hat Schweden das Playoff-Ticket sicher – unabhängig vom Ausgang der WM-Quali.

Auch San Marino durfte hoffen

Von einem ähnlichen Szenario hätte auch San Marino profitieren können. Der Fußballzwerg gewann überraschend die Nations-League-Gruppe mit Liechtenstein und Gibraltar und hoffte auf ein Playoff-Ticket – trotz null Punkten in der Quali.

Um die Chancen zu erhöhen, hätte Rumänien (in der San Marino-Gruppe) allerdings den zweiten Platz sichern müssen, da sie Gruppensieger ihrer Nations-League-Gruppe geworden sind und ohnehin für die Playoffs qualifiziert wären. Der Platz wäre dann an einen anderen Nations-League-Sieger weitergereicht worden. San Marino ist ein möglicher „Nachrücker“ gewesen. Eine hohe Niederlage im abschließenden Spiel gegen Rumänien hätte der von Italien umschlossene Enklave helfen können.

Am Ende hat Bosnien-Herzegowina (kein Sieger der Nations-League-Gruppe) aber das direkte Duell mit Rumänien gewonnen, mindestens den zweiten Platz sicher und die Hoffnungen San Marinos begraben. Wales oder Nordmazedonien (beide WM-Quali-Gruppe J) nehmen einen der Nations-League-Plätze, dazu kommen die ebenfalls besser gerankten Nationen Rumänien und Schweden sowie Nordirland.

(skysport.de) Foto: Imago