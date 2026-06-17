Der SCR Altach steht vor einer wichtigen Personalentscheidung: Nach Sky-Informationen soll Mike-Steven Bähre seinen Vertrag bei den Vorarlbergern verlängern.

Der neue Kontrakt des 30-jährigen Deutschen soll bis 2028 laufen. Bähre zählt im zentralen Mittelfeld zu den wichtigsten Stützen der Altacher und gilt innerhalb der Mannschaft als absoluter Leistungsträger.

Der Mittelfeldmann war im Jänner 2023 zum SCR Altach gewechselt und hat sich seither zu einem zentralen Faktor im Spiel der Rheindörfler entwickelt. In der abgelaufenen Saison unterstrich der Dauerbrenner seine Bedeutung für das Team: Bähre lief in 30 Bundesliga-Partien auf und steuerte dabei drei Assists bei.

⚪️⚫️ EXKLUSIV || SCR Altach bindet Führungsspieler! Mike-Steven #Bähre (30/ZM) vor Verlängerung beim @SCRAltach. Neuer Vertrag bis 2028. 106 Spiele (8 Tore) für #ALT seit Wechsel im Jänner 2023 @SkySportAustria pic.twitter.com/xSasdkJ9Ad — Eric Niederseer (@Transferic_Sky) June 17, 2026

Vor Altach: Mehrere Stationen in Deutschland

Mit seiner Erfahrung, Zweikampfstärke und Übersicht ist Bähre ein wichtiger Baustein im Kader. Ausgebildet wurde der Deutsche bei Hannover 96, wo er mehrere Nachwuchsstufen durchlief und später auch für die zweite Mannschaft sowie die Profis auflief. In Deutschland sammelte Bähre zudem Spielpraxis beim Halleschen FC und beim SV Meppen.

Zwischenzeitlich stand Bähre auch beim englischen Klub FC Barnsley unter Vertrag. Nach weiteren Stationen in Deutschland führte ihn sein Weg Anfang 2023 schließlich nach Österreich zum SCR Altach. Mit der bevorstehenden Vetragsverlängerung würde Altach einen seiner wichtigsten Führungsspieler längerfristig an den Verein binden.

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