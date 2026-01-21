Sky exklusiv: BVB-Star wechselt in die Schweiz

Der BVB verleiht Top-Talent Julien Duranville bis zum Ende der Saison. Den Youngster zieht es in die Schweiz.

Die Verhandlungen sind beendet!

Nach exklusiven Sky Sport-Informationen gibt Borussia Dortmund Julien Duranville per Leihe und ohne Kaufoption an den FC Basel ab. Bis zuletzt wollte der amtierende Schweizer Meister eine Kaufoption für den 19-Jährigen haben, die Westfalen blieben jedoch hart und bekamen letztlich ihren Willen.

Nur 27 Spiele für den BVB

Basel erhält dafür aber zumindest eine ordentliche Summe bei einem möglichen Weiterverkauf des Belgiers, den Vincent Kompany einst als künftigen Ballon-d‘-Or-Gewinner ausgemacht hatte. Duranvilles Flug in die Schweiz ist bereits gebucht und soll am Donnerstag stattfinden.

Insgesamt absolvierte Duranville, der bereits von zahlreichen Verletzungen immer wieder ausgebremst wurde, 27 Partien für die BVB-Profis. In der laufenden Spielzeit kam er allerdings lediglich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga zwei Mal zum Einsatz.

(Patrick Berger/skysport.de) / Bild: Imago