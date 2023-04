Sky exklusiv || Christoph Baumgartner spricht über seine Zukunft

via

via Sky Sport Austria

TSG-Hoffenheim-Star Christoph Baumgartner hat sich exklusiv bei Sky über seine Zukunft geäußert.

Die TSG Hoffenheim liegt in dieser Saison weit hinter ihren eigenen Ambitionen zurück. Zwischenzeitlich konnten die Kraichgauer 14 Bundesligaspiele in Folge nicht gewinnen und waren Tabellenletzter, ehe sie sich unter Trainer Pellegrino Matarazzo wieder stabilisiert haben.

Unumstrittener Führungsspieler

Trotz der verkorksten Saison konnte vor allem ein Spieler durch gute Leistungen auf sich aufmerksam machen. Offensivallrounder Christoph Baumgartner zählt trotz seiner erst 23 Jahre auf und neben dem Platz zu den unumstrittenen Führungsspielern der TSG. Baumgartner ist Hoffenheims laufstärkster Spieler, zweitbester Scorer, gibt die meisten Torschüsse ab, geht in die meisten Dribblings und führt mit weitem Abstand die meisten Zweikämpfe.

Ob Baumgartner auch über die Saison bei Hoffenheim bleibt, ist allerdings fraglich. „Mein Ziel ist es, irgendwann Titel zu gewinnen“, sagt der Österreicher im exklusiven Sky Interview. „In zehn bis fünfzehn Jahren wird man auf das zurückschauen, was man erreicht hat und da werden immer Titel das sein, was in Erinnerung bleibt.“

Bundesligisten und Vereine aus europäischen Topligen klopfen an

Baumgartner verfügt über eine Ausstiegsklausel. Für rund 30 Millionen Euro könnte er die TSG verlassen, im Abstiegsfall sogar für deutlich weniger. Nach Sky Informationen interessieren sich Topklubs aus der Bundesliga, aber auch Vereine aus anderen europäischen Topligen für eine Verpflichtung des 23-Jährigen. Vor allem die Premier League steht bei Baumgartner hoch im Kurs: „Das ist meiner Meinung nach die beste Liga der Welt. Ich verfolge die Premier League auch sehr gerne, weil es oft sehr wild hin und her geht. Das ist eine coole Liga.“

Baumgartner lässt TSG-Zukunft offen

Mit einer Entscheidung über seine Zukunft will sich der österreichische Nationalspieler aber Zeit lassen: „Das werde ich mir überlegen, wenn die Runde vorbei ist. Der volle Fokus liegt auf den Spielen mit der TSG, weil ich das dem Verein einfach schuldig bin. Ich bin hier als 17-jähriger Junge hergekommen und habe das Vertrauen bekommen. Von daher werde ich bis zum letzten Tag alles für den Verein geben, das steht außer Frage. Wenn es irgendwann zu einem Wechsel kommen sollte – egal ob es in diesem Sommer ist oder in fünf Jahren – werde ich dem Verein immer dankbar sein. Bis zum letzten Tag wird der volle Fokus auf Hoffenheim liegen.“

Wer auf die bisherigen Leistungen und Daten von Christoph Baumgartner in dieser Saison schaut, wird an dieser Aussage kaum zweifeln.

