Sky exklusiv || Done Deal! Füllkrug wechselt nach England

Der Poker um Niclas Füllkrug ist jetzt durch. Nach Sky Informationen hat West Ham United das Gegenangebot des BVB angenommen.

Borussia Dortmund forderte 30 Millionen Euro all-in für den deutschen Nationalstürmer und West Ham wird diese Offerte annehmen. Nach exklusiven Sky Informationen kassiert der BVB 26 Millionen fix und weitere vier Millionen an Boni.

🚨⚒️ Excl | Now it’s a DONE DEAL! Last details between West Ham and Borussia Dortmund have been clarified now!

Niclas Füllkrug will join @WestHam with immediate effect ✔️

Flight is booked. The 31 y/o will undergo his medical in London on Saturday. 🩺

Transfer fee: €30m… pic.twitter.com/XTTPe1eyn5

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 2, 2024