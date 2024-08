Der Poker um Niclas Füllkrug ist fast vorbei. Nach Sky-Informationen hat West Ham United das Gegenangebot des BVB angenommen.

Borussia Dortmund forderte 30 Millionen Euro all-in für den deutschen Nationalstürmer und West Ham wird diese Offerte annehmen. Nach exklusiven Sky-Informationen kassiert der BVB 26 Millionen fix und weitere vier Millionen an Boni.

Füllkrug will den Wechsel zu West Ham United in die Premier League und wird dort einen Vertrag bis 2027 plus Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben und drei Millionen Euro pro Saison verdienen. Er ist absoluter Wunschspieler des neuen Trainers Julen Lopetegui. Die Verhandlungen führten Tim Steidten und Sebastian Kehl. Wenn alles glatt geht, wird der 31-Jährige noch in dieser Woche nach London fliegen.

Füllkrug-Ersatz? Poker läuft auf Hochtouren

Der BVB schaut sich bereits nach Alternativen zu Füllkrug um und hat erste lose Gespräche geführt.

(Florian Plettenberg/Patrick Berger) / Bild: Imago