Sky exklusiv || FC Bayern verlängert mit Laimer

Konrad Laimer verlängert beim FC Bayern! Die allerletzten Details sind nach Sky-Informationen nun geklärt.

Der 29-Jährige unterschreibt in München einen neuen Zweijahres-Vertrag bis 2029. Unterschrift und Verkündung sind zeitnah geplant. Laimer wird künftig mit Boni ein Gehalt von über zehn Millionen Euro brutto pro Jahr bekommen.

🚨💥 Konrad Laimer contract extension – DONE DEAL ✔️ EXCL: 29 y/o right-back has agreed a new contract with Bayern until 2029. Signing scheduled. Announcement soon. Despite high initial demands, both sides were always clear that they wanted to extend the contract. Salary of… pic.twitter.com/rVH1E42c6f — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2026

Der ÖFB-Teamspieler, der 2023 von RB Leipzig zum FCB gewechselt war, hatte sich beim deutschen Rekordmeister als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt.

In der abgelaufenen Saison hat Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern absolviert. Dabei hat er drei Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. Mit den Münchnern gewann er in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den DFB-Pokal.