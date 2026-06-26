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Letzte Details geklärt! FC Bayern verlängert mit Laimer
Deutsche Bundesliga

Sky exklusiv || FC Bayern verlängert mit Laimer

(sport.sky.de)/Bild: Imago

Konrad Laimer verlängert beim FC Bayern! Die allerletzten Details sind nach Sky-Informationen nun geklärt.

Der 29-Jährige unterschreibt in München einen neuen Zweijahres-Vertrag bis 2029. Unterschrift und Verkündung sind zeitnah geplant. Laimer wird künftig mit Boni ein Gehalt von über zehn Millionen Euro brutto pro Jahr bekommen.

Der ÖFB-Teamspieler, der 2023 von RB Leipzig zum FCB gewechselt war, hatte sich beim deutschen Rekordmeister als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt.

In der abgelaufenen Saison hat Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern absolviert. Dabei hat er drei Tore erzielt und neun Treffer vorbereitet. Mit den Münchnern gewann er in der vergangenen Saison die Meisterschaft und den DFB-Pokal.

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