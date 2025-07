Sky exklusiv || Joao Sacramento – So tickt der neue LASK-Trainer!

Der LASK hat, wie schon in den vergangenen Jahren, auch diesen Sommer wieder einen großen Umbruch eingeleitet. Der große Unterschied: Diesmal kamen nicht unzählige neue Spieler, in erster Linie wurde der Kader verschlankt.

Nicht weniger als 14 Spieler haben den Klub verlassen, vier wurden bislang verpflichtet. Die Erwartungshaltung ist demnach auch nicht mehr mit der aus den letzten Jahren vergleichbar. Die interessanteste Personalie sitzt auf der Bank: Joao Sacramento (36), der neue Trainer. Der Portugiese war unter anderem im Stab von Welt-Trainern wie José Mourinho (bei PSG und Tottenham) und Christophe Galtier (bei PSG und Al-Duhail SC).

Der LASK ist seine erste Station als Cheftrainer. Wir haben uns mit dem neuen LASK-Trainer vor dem Auftakt im Cup gegen den Wiener Sport-Club am Samstag unterhalten.

LASK-Trainer Joao Sacramento über:

– die neue Spielanlage des LASK: „Wir wollen unseren Fans ein attraktives, mutiges, intensives und offensives Spiel zeigen. Ich mag Spieler, die sich anbieten und immer den Ball fordern. Nur so können wir als Kollektiv stark sein, alle sollen einander helfen wollen. Jeder Spieler soll bei mir die Möglichkeit haben, in einem Spiel Highlights zu setzen. Damit meine ich, dass es nicht immer der Stürmer sein muss, der glänzt, jeder auf dem Platz kann für entscheidende Momente sorgen. In diese Richtung möchte ich meine Spieler entwickeln.“

– so weit ist die Mannschaft schon: „Die grundsätzliche Spielidee ist implementiert, nun sind wir an der Feinjustierung. Die nötige Energie und das ist für mich mit das Wichtigste ist da, der Teamspirit ist spürbar, man merkt, die Mannschaft hat richtig Lust und Motivation.“

– Saisonziele: „Für mich als Trainer ist es in erster Linie wichtig, dass ich eine gute Entwicklung der Mannschaft sehe. Ich setze gerne kurzfristige, konkrete Ziele, an denen wir Tag für Tag arbeiten. Klar ist aber auch, dass wir in der kommenden Saison in jedem Fall in die Meistergruppe kommen wollen, erst dann werden wir uns weitere Ziele setzen.“

– weitere Neuzugänge: „Wir haben den Kader im ersten Schritt verkleinert und damit auch gutes Geld eingenommen. Das Transferfenster ist noch länger offen und das sind auch unsere Augen nach punktuellen Verstärkungen. Ich denke, dass noch 2-3 Spieler kommen werden, aber auch abgangsseitig kann sich durchaus noch etwas tun.“

Mourinho „besticht durch seine Siegermentalität“

– die wichtigsten Learnings unter José Mourinho: „Er besticht durch seine absolute Siegermentalität, verlieren ist für ihn keine Option. Damit wurde er zu einem absoluten Titel-Sammler. Imposant ist seine Aura, die Art und Weise, wie er motivieren kann. Instinktiv trifft er meist die richtigen Entscheidungen, er hat ein sehr gutes Bauchgefühl, auf das er sich verlassen kann.“

– Seine Erfahrungen mit Christophe Galtier: „Er ist ein absoluter Gentleman, Respekt steht bei ihm ganz oben. Ihm sind Menschlichkeit und eine gute Atmosphäre in einer Mannschaft wichtig. Dadurch ergibt sich ein Rahmen, in dem jeder gerne zur Arbeit kommt.“

– die Arbeit mit Weltstars wie Kylian Mbappé, Messi und Neymar: „Nicht nur bei diesen Spielern, auch bei einem Ramos oder Kane, mit denen ich gearbeitet habe, konnte ich erfahren: Sie sind am einfachsten zu trainieren, weil sie ein hohes Maß an Motivation in sich tragen. Für mich ist es spannend zu versuchen, die speziellen Fähigkeiten dieser Spieler für andere genau zu analysieren und im besten Fall auch zugänglich zu machen.“

– die Herausforderung vom Assistant- zum Headcoach zu werden: „Ich übernehme gerne Verantwortung. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diesen Schritt zu machen. Ich mag Herausforderungen und versuche, immer authentisch zu bleiben. Ich liebe die Arbeit im Team und mag es, wenn alle von einer Idee überzeugt sind und diese leidenschaftlich umsetzen. Es kann und wird auch Rückschläge geben, wichtig ist dabei, sich nicht entmutigen zu lassen und seinem Plan treu zu bleiben.“

Foto: GEPA