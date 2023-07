„Der Abschied von Bayern tut mir weh“: Mane bestätigt Bayern-Abgang

Exklusiv bei Sky spricht Sadio Mane über seinen Abschied vom FC Bayern.

Sadio Mane steht nach nur einem Jahr beim FC Bayern unmittelbar vor einem Wechsel zu Saudi-Klub Al-Nassr. Nach seinem Abschied von der Mannschaft am Sonntagmorgen in Tokio hat der 31 Jahre alte Senegalese am Montag mit dem Medizincheck in Dubai begonnen.

Mane wäre gerne geblieben

Bei Sky äußert sich Mane jetzt exklusiv zu seinem vorzeitigen Aus in München. „Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht“, sagt Mane im Gespräch: „Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen.“

Was Sky bereits berichtet hatte, bestätigt Man nun selbst: Der Star-Neuzugang des vergangenen Sommers wäre gerne in München geblieben. Sein erstes Jahr bei den Bayern, geprägt von mehr Tiefen als Höhen. Auch geschuldet einer hartnäckigen Verletzung, welche er sich kurz vor der WM in Katar zugezogen hatte, einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen.

Mane wechselt nun vorzeitig in die Wüste – vorbehaltlich des Medizinchecks. Auch, weil die Verantwortlichen des FC Bayern Druck wegen eines Verkaufs machten und Thomas Tuchel sportlich keine Verwendung mehr für ihn hatte. In der kommenden Saison hätte ihm die Bank gedroht.

Mane-Abschied: Kimmich gibt Einblicke

Mane verlässt die Bayern jedoch nicht im Zorn, sagt bei Sky: „Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft.“

Für Mane kassieren die Bayern nach Informationen von Sky eine Ablöse von 28 bis 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. Bei Al-Nassr unterschreibt er einen Vertrag bis 2027 und soll über 40 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren. Für eine zweite Chance bei den Bayern hätte Mane auf die saftige Gehaltserhöhung in Saudi-Arabien gerne verzichtet.

(sport.sky.de/Plettenberg).

