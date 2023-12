Sky Exklusiv || „Neuzugänge nicht geplant“: Schicker spricht über mögliche Winter-Transfers

Die Kaderplanung bei Sturm Graz läuft auch während der Saison auf Hochtouren. Im exklusiven Sky-Interview sprach der Sportchef der Grazer Andreas Schicker bereits über auslaufende Spielerverträge. Im Winter sollten keine Neuzugänge erwartet werden, wie der 37-Jährige im Gespräch mit Sky-Reporter Jörg Künne verrät. Der ein oder andere Spieler könnte die Grazer jedoch noch leihweise verlassen.

„Wir haben uns erarbeitet, dass wir vereinzelt auf Positionen nachjustieren können, wenn wir das wollen. Ich denke, dass wir eine gute Breite im Kader haben. Wir denken darüber nach, den ein oder anderen Spieler zu verleihen, sodass er mehr Spielpraxis bekommt. Aber im Grunde ist es nicht geplant, dass man groß Neuzugänge erwarten kann“, so Schicker. „Ich denke, dass die Mannschaft spät komplett war in der letzten Transferzeit, erst Ende August. Von dem her sehe ich, dass die Mannschaft viel Entwicklungspotenzial hat. Ich weiß, dass das Trainerteam diese Zeit jetzt im Jänner richtig gut nutzen wird. So war es auch im letzten Jahr, dass wir noch einen Schritt im Frühjahr gemacht haben.“

Einen leihweisen Abgang wird es wohl in der Defensive geben: „Es ist so, dass Niklas Geyrhofer schon wenig Spielzeit bekommt. Er war zwischenzeitlich verletzt. Da denken wir nach. Es hat auch mit Christoph Lang und Luca Kronberger sehr gut funktioniert. Da schauen wir, dass der Niklas Spielzeit bekommt. Das ist einmal der erste. Es gibt auch die Überlegung, in der Offensive eventuell einen Spieler auch noch verleihen“, so Schicker über die kommende Transferperiode.