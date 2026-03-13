Felix Bacher ist in der Saison 2024/25 von der WSG Tirol zu Estoril Praia in die erste portugiesische Liga gewechselt und hat sich dort schnell zu einem absoluten Stammspieler entwickelt. In der bisherigen Saison hat der 25-jährige Innenverteidiger noch keine Spielminute verpasst und er konnte seinen Marktwert auf zwei Millionen Euro steigern.

Im exklusiven Sky-Interview spricht Bacher über seine Anfangszeit in Portugal, das sportliche Niveau in seiner „neuen Heimat“, eine mögliche Rückkehr nach Österreich und vieles mehr.

Sky: Sie spielen aktuell Ihre zweite Saison für Estoril Praia. Wie wohl fühlen Sie sich beim Verein und auch generell in Portugal?

Felix Bacher: Ich fühle mich sehr wohl beim Klub und auch generell in Portugal, es ist ein wunderschönes Land, kulturell, kulinarisch. Meine Freundin fühlt sich auch total wohl, es war ein richtig guter Step für mich.

Sky: Was macht den Verein aus?

Felix Bacher: Der Trainer, die Philosophie, wie intern gearbeitet wird, die Betreuer. Da wird sehr professionell gearbeitet mit im Verhältnis kleineren Mitteln als sie eben die Topklubs in der Liga haben. Dafür, dass das wir eher ein Mittelständler sind von den finanziellen Mitteln her, erbringen wir beachtliche Erfolge, wenn man sich zum Beispiel anschaut wo wir heuer in der Tabelle stehen.

Sky: Sie sind der absolute Dauerläufer/Dauerbrenner, haben in der Liga jede einzelne Minute absolviert, vor Kurzem sogar ein Tor gemacht. Wie gut läuft es für Sie sportlich?

Felix Bacher: Es läuft sehr gut für mich, da bin ich sehr froh darüber, aber ich denke, dass ich auch alles dafür gebe tagtäglich. Deshalb bin ich froh, dass man das auch in jedem Spiel auf dem Platz sehen kann und durch das Vertrauen, das mir der Trainer und der Verein geben, kann ich das auch abrufen.

Sky: Wie sehr haben Sie sich in den eineinhalb Jahren sportlich und auch persönlich weiter entwickelt?

Felix Bacher: Ich hab mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickelt – vor allem persönlich. Ich bin zum ersten Mal so weit weg von daheim, das sind über 2000 Kilometer und es ist auch eine andere Zeitzone, auch wenn es nur eine Stunde Unterschied ist, ist es dennoch ein Unterschied. Das vergisst man oft einmal und denkt sich „ja das wird jetzt nicht so schlimm sein“, aber für die Familienmitglieder und Freunde geht der Alltag ja auch weiter und dann erwischt man sich manchmal eben nicht. Von da her ist es eine Umstellung, aber trotzdem persönlich ein mega Schritt für mich und auch für meine Freundin. Ich denke das wird uns in unserem weiteren Leben sehr helfen. Sportlich läuft es fast noch besser. So große und schnelle Schritte hätte ich nirgendwo anders machen können und das alles macht mich aktuell zu einem richtig guten, gestandenen Innenverteidiger

Sky: Sie haben noch Vertrag bis 2028. Haben Sie vor diesen zu erfüllen oder sind Sie bereit für den nächsten Schritt?

Felix Bacher: Ja richtig, ich habe noch Vertrag bis 2028 und ja – wir werden sehen was kommt. Ich denke, dass ich schon auf jeden Fall bereit für den nächsten Schritt wäre, aber man wird sehen was im Sommer passiert. Ich fühl mich jedenfalls total wohl hier.

Sky: Welche Liga, welcher Verein würde Sie reizen?

Felix Bacher: Ich kann jetzt keinen konkreten Verein sagen, der mich reizen würde, aber mich reizen natürlich die Top 5- Ligen, speziell Deutschland, England oder auch Spanien würde sehr gut mit meinem Spielstil matchen.

Sky: Ist eine Rückkehr nach Österreich vorstellbar? Wenn ja, für welchen Verein würden Sie gerne spielen?

Felix Bacher: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, allerdings noch nicht zeitnah. Ich möchte auf jeden Fall das Maximum rausholen aus meiner Karriere und ich denke, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, deswegen beschäftige ich mich aktuell nicht damit, aber irgendwann in der Zukunft – warum nicht?

Sky: Wo würden Sie die portugiesische Liga vom Niveau her einordnen verglichen mit der österreichischen bzw. auf welchem Tabellenplatz würde Estoril Praia in der Österreichischen Bundesliga landen?

Felix Bacher: Wir haben in der nächsten Saison mehr internationale Startplätze, weil die portugiesische Liga jetzt die sechstbeste Liga ist und die niederländische ist dann die Siebtbeste. Deshalb denke ich, dass die portugiesische Liga deutlich stärker ist als die Österreichische. Das soll jetzt garnicht von oben herab klingen, aber ich glaube, dass die Qualität im Schnitt ein bissl höher ist. Schwer zu sagen, wie der Verein in Österreich abschneiden würde, aber ich denke, dass er auf jeden Fall in der Meistergruppe wäre. Es ist schwer zu sagen, wie genau, der Fußball ist von Liga zu Liga ein bissl anders, deshalb ist das schwierig einzuschätzen.

Sky: Wie intensiv verfolgen Sie die Österreichische Bundesliga?

Felix Bacher: Ich verfolge die Bundesliga schon, vor allem wegen der WSG. Da sind ja noch der Vale (Anm.: Valentino Müller), der Sulzi (Anm.: Lukas Sulzbacher), der Matthäus (Taferner), mit denen hab ich immer noch Kontakt und deshalb interessiert es mich auch wie es dem Verein geht und eben ihnen speziell. Wenn man jetzt sieht, dass sie letzte Woche es gerade so nicht in die Meistergruppe geschafft haben- schade – aber es ist trotzdem eine gute Saison bis jetzt für den Verein und generell die Liga ist spannend – ich bin gespannt wer Meister wird, das bleibt sicher interessant bis zum Schluss.

(Lisa Perstaller) / Beitragsbild: Imago