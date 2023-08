Sky exklusiv || Union vor nächstem Transfer-Hammer

Union Berlin rüstet weiter auf: Nach Sky Informationen steht nun auch Kevin Volland vor einem Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer.

Zwischen Union und Vollands Noch-Arbeitgeber AS Monaco gibt es jetzt eine Einigung. Die Ablösesumme beträgt vier Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Bereits vor einem Monat hatte Sky berichtet, dass Union an Volland dran ist – nun erzielten die Vereine den Durchbruch in den Verhandlungen.

Der Linksfuß steht seit 2020 in Monaco unter Vertrag, zuvor war er für Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim und 1860 München aktiv. In der vergangenen Saison war Volland, der mit diversen Verletzungen zu kämpfen hatte, 17-mal in der Ligue 1 zum Einsatz gekommen. Dabei schoss er drei Tore und gab drei Vorlagen.

(skysport.de) / Bild: Imago