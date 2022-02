Sky Experte Hamann über Bayern-Goalie Ulreich: „Das haben die Salzburger auszunutzen“

Didi Hamann über Marcel Sabitzer: „Ich hätte ihn nicht geholt für das Geld – auf der Sechs ist er zu undiszipliniert und auf der Acht macht er zu wenige Tore“

Philipp Kessler über die aktuelle Verfassung von FC Bayern München: „Im Spielaufbau geht ein David Alaba extrem ab“

Hermann Gerland zur Qualität von FC Salzburg: „Jeder weiß, dass Salzburg gefährlich ist“

Salzburg-Sportdirektor Freund zum kommenden Champions-League-Achtelfinal-Duell gegen Bayern München: „Wir wollen das Maximale erreichen“

Stefan Maierhofer zum kommenden Duell Salzburg-Bayern: „Für mich ist es eine 60:40-Mischung, dass Salzburg Bayern Paroli bieten kann.“

Zu Gast bei „Talk & Tore“ waren Sky Experte Didi Hamann, Hermann Gerland, der 25 Jahre lang zum Trainerstab von FC Bayern München zählte, sowie die Journalisten Philipp Kessler (Münchner Merkur) und Valentin Snobe (Kronen Zeitung).

Hermann Gerland (ehemaliger Bayern-Co-Trainer):

…zum kommenden Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel Salzburg-Bayern: „Ich gehe davon aus, dass es ein sehr enges Spiel werden wird, aber nach wie vor ist Bayern für mich der Favorit. Jeder weiß, dass Salzburg gefährlich ist. Die Spieler und der Trainer. Deswegen werden sie sich sehr gut vorbereiten und ein sehr gutes Spiel abliefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern am Mittwoch keine Topleistung abrufen wird.“

…über Marcel Sabitzer: „Ich halte ihn für einen sehr guten Fußballer, aber bei Bayern München kannst du schlecht zwei Mal hintereinander schlecht spielen, weil dann wirst du nicht mehr aufgestellt.“

…über Karim Adeyemi: „Ich habe mit seiner Mutter gesprochen und hatte null Chancen den Jungen als Jugendspieler zum FC Bayern zu holen. Die Mutter wollte nicht mehr, weil er einmal weggeschickt wurde, weil er einen Schabernack gemacht hatte. Ich habe das Spiel gegen Bröndby geschaut und habe empfohlen, dass er für das deutsche Nationalteam spielen kann.“

…über seine Zeit als Trainer: „Früher habe ich, als frei war, zwei Mal am Tag trainiert. Heute höre ich nur ‚Belastungssteuerung‘ und denke mir: ‚Jungs, bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten‘.“

…über die Zeit, als er Stefan Maierhofer trainierte: „Er war sehr fleißig und musste sehr viele technische Übungen machen. Der Ball hat ihm einige Probleme bereitet.“

Philipp Kessler (Journalist Münchner Merkur):

…über die Chancen von FC Salzburg im Spiel gegen FC Bayern München nach dem Bayern-Ausrutscher gegen VfL Bochum: „Es ist der schlimmste Moment für Salzburg jetzt auf den FC Bayern zu treffen, weil sie eine Reaktion zeigen wollen. Es war ein Kopfproblem. Noch einen Ausrutscher wollen sie sich nicht erlauben. Sie sind defensiv beide nicht wirklich stabil in dieser Saison. Die Bayern haben bisher Spiele gewonnen, weil sie vorne immer mindestens ein Tor mehr erzielt haben. Defensiv läuft es noch nicht so gut. Die Salzburger sind hinten auch offen und spielen mutig, deswegen gehe ich davon aus, dass es ein sehr torreiches Spiel wird.“

…über die aktuelle Verfassung von FC Bayern München: „Was sie verabsäumt haben ist, dass sie in der Abwehr jemanden haben, der genauso coacht, wie Thomas Müller das vorne macht. Du brauchst jemanden, der die Mitspieler an der Hand nehmen kann, der ein Bindeglied zwischen Manuel Neuer und Joshua Kimmich ist, der Deutsch spricht – das fehlt aktuell. Im Spielaufbau geht ein David Alaba extrem ab.“

…über auslaufende Verträge bei Bayern München: „Ich kann mir FC Bayern ohne Thomas Müller nicht vorstellen, Manuel Neuer wird auch in München bleiben. Robert Lewandowski ist in Sachen Vertragsverlängerung etwas unberechenbar. Er wird auch mit 35 noch seine 30 Tore schießen in Deutschland, weil er fit ist. Er hat einen Körper von einem 20-Jährigen.“

…über Marcel Sabitzer: „Er ist sehr introvertiert, hat kaum Anschluss in der Mannschaft und wenn du dann leider nicht in der Lage bist, die Leistung auf dem Platz abzuliefern, dann ist er in der Situation, in der er ist.“

…über Julian Nagelsmann: „Er wird im Verein gerne gesehen, weil er sich nahbar gibt. Die Mitarbeiter dürfen auf seinem Elektroskateboard fahren. Er macht das clever. Das kommt ihm zugute, wenn es nicht gleich läuft.“

Valentin Snobe (Journalist Kronen Zeitung):

…über die Chancen von FC Salzburg im Spiel gegen FC Bayern München: „Salzburg hat in Sevilla gezeigt, wie sie die spanische Verteidigung überrumpelt haben. Vielleicht haben sie die ersten 15, 20 Minuten das Überraschungsmoment auf ihrer Seite, dann kann das sehr spannend werden. Salzburg hat einen Quantensprung gemacht, was die Defensivarbeit betrifft. Man kann auch auf hohem Niveau zu null spielen.“

…über Marcel Sabitzer: „Er hat in Leipzig überraschend schnell eine Führungsrolle eingenommen. Geben wir ihm noch ein halbes Jahr. Er hat es sicher drauf. Nagelsmann hat ihn nicht zum Spaß geholt. Der kommt.“

…über Karim Adeyemi: „Ich sehe Adeyemi nicht als klassischen Mittelstürmer, also nicht als Lewandowski-Ersatz, aber in Zukunft vielleicht.“

…über Matthias Jaissle: „Er hat einen tollen Draht zu den Spielern. Ich habe von keinem Spieler in inoffiziellen und offiziellen Gesprächen herausgehört, dass der Kontakt nicht stimmt. Er hat den Jungs von Anfang an klar gemacht, es zählt das Leistungsprinzip und Nicolas Seiwald war von Anfang an Stammspieler. Er scheint, das was er verspricht, zu halten.“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Salzburg) in der Schalte:

…zum kommenden Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel Salzburg-Bayern: „Es ist sicher eines der wichtigsten Spiele und größten Ereignisse, die wir erreicht haben in den letzten Jahren. Jetzt mit dem Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern München ist es etwas sehr Spezielles, auf das wir uns sehr freuen und es wird ein ganz besonderer Fußballabend werden.“

…über die Verfassung einzelner Spieler: „Die Vorbereitungen waren suboptimal für Karim (Adeyemi, Anm.) und Niki (Nicolas Seiwald, Anm.), der am Miniskus operiert wurde. Niki ist richtig fit und wir werden sehen, wie lange es bei ihm reicht auf diesem Topniveau. Wir sind froh, dass er uns wieder zur Verfügung steht. Karim befindet sich jetzt auf einem guten Level und er hat einige normale Trainingswochen hinter sich und ich gehe davon aus, dass er die regulären 90 Minuten erreichen wird. Bei Šeško (Benjamin, Anm.) ist es so, dass er muskuläre Probleme hat, da werden wir sehen, ob es für Mittwoch reicht.“

…über die Motivation der Mannschaft und des Vereins: „Die Spieler sind überzeugt und haben sich in den letzten Monaten ein gewisses Selbstverständnis erspielt und erarbeitet. Wir wollen schauen, was möglich ist. Es ist ganz wichtig, dass die Mannschaft, das Trainerteam und alle rundherum daran glauben, dass ein Sieg möglich ist. Wir wollen das Maximale erreichen, das möglich ist und werden sehen, wie weit es wirklich reicht. Es muss uns die Balance gelingen, dass wir trotz unserer Jugend stabiler sind und nicht so viele Gegentore bekommen, aber dass es hin und her geht, das erwarte ich mir schon.“

Stefan Maierhofer (ehemaliger Spieler bei FC Red Bull Salzburg und FC Bayern München) in der Schalte:

…über seine Zeit bei den beiden Vereinen und das kommende Duell: „Ich habe beiden Vereinen viel zu verdanken. Bayern München meine Karriere, weil Hermann Gerland mir damals die Möglichkeit gegeben hat, bei den Amateuren Spieler zu werden. Ich habe bei Bayern München in den Profifußball reinschnuppern dürfen, aber habe natürlich bei Red Bull Salzburg eine sehr glorreiche Zeit als Spieler erleben dürfen. Ich war von Haus aus immer schon Bayern-München-Fan, trotzdem bin ich Österreicher und ich bin Patriot und deswegen drücke ich Salzburg die Daumen. Für mich ist es eine 60:40-Mischung, dass Salzburg Bayern Paroli bieten kann.“

Hans Krankl (Sky Experte und Fußballlegende) in der Schalte:

…über seine Einschätzung zur Begegnung Salzburg-Bayern kommenden Mittwoch: „Ich habe Salzburg live gesehen als Sky Experte im Allianz Stadion und habe die Bayern gegen Bochum gesehen. Ich sehe wenig Chancen für die Bayern. Ist natürlich ein bisschen Spaß dabei. Die Bayern haben momentan erhebliche Probleme in der Abwehr. Es wird sicher ein interessantes Spiel. Wer die Bayern kennt, weiß, sie haben einen Kader, der seinesgleichen in Europa sucht.“

…auf die Frage, warum er mit seinen 69 Jahren immer noch so fit sei: „Noch immer mit den Veteranen Fußball zu spielen, Mittwoch und Samstag. Das geht gut, nachher gibt‘s viele Schmerzen, aber man weiß, die Muskulatur ist noch da.“

Didi Hamann (Sky Experte):

…über die aktuelle Verfassung von FC Bayern München: „Ich glaube, dass es etwas Unruhe gibt. Sie haben wenig defensive Stabilität und ich habe das Gefühl, dass sie ohne Goretzka (Leon, Anm.) wenig Kontrolle über das Spiel haben und sie waren über die ganze Saison hinten immer wieder sehr offen. Jetzt spielt man mit fünf Stürmern, weil Julian Nagelsmann sagt, er will die Besten am Platz haben, aber da geht ihm hinten natürlich etwas ab. Ich bin aber fest überzeugt, dass das am Mittwoch anders sein wird.“

…über die Chancen von FC Salzburg im Spiel gegen FC Bayern München: „Man darf nicht vergessen, dass Manuel Neuer nicht dabei ist. Das trägt zu defensiver Instabilität bei. Goretzka (Leon, Anm.) und Davies (Alphonso, Anm.) sind im Moment einfach nicht zu ersetzen. Mich würde es schwer wundern, wenn es kein enges Spiel wird am Mittwoch. Die große Gefahr für Salzburg ist, dass sie nicht übermütig spielen dürfen. Du musst wissen, wer da kommt. Einen offenen Schlagabtausch darfst du nicht haben, weil Bayern die bessere Offensive hat als Salzburg. Wenn sie es schaffen – wie Bochum –, dass sie die Konter von Bayern unterbinden, haben sie große Chancen.“

…über Bayern-Goalie Ulreich als ‚Unsicherheitsfaktor‘: „Sven Ulreich ist ein hervorragender Torwart. Je mehr er spielen wird, desto besser wird er, aber es ist schwer, für die Bayern Torwart zu sein, weil du vielleicht nur zwei Mal pro Spiel einen Ball halten musst. Im Moment ist er ein Unsicherheitsfaktor und das haben die Salzburger auszunutzen. Ohne Neuer, Davies und Goretzka ist das eine herausragende Mannschaft, aber mit Sicherheit nicht die beste Mannschaft in Europa.“

…über auslaufende Verträge bei Bayern München: „Es wird eine Frage des Geldes und es wird mit Sicherheit nicht billiger. Keine Frage, dass Müller und Neuer bleiben. Bei Lewandowski muss man schauen, wenn er denkt, dass er den Ballon d’Or von woanders bekommen kann. Gnabry würde ich auf alle Fälle behalten.“

…über fehlende Führungsspieler bei FC Bayern München: „Ich glaube, dass sie das unterschätzt haben mit Süle (Niklas, Anm.). Dass er nach Dortmund geht ist ein Supergau. Bei Alaba hat man ein Angebot gemacht und gesagt: ‚Bis hierhin und nicht weiter!‘ Schade, dass es so gelaufen ist. Du brauchst Spieler, die andere besser machen. Ein Führungsspieler ist einer, der andere besser macht. Warum ist Davies innerhalb von 18 Monaten der beste Linksverteidiger der Welt geworden? Weil er neben Alaba gespielt hat. Wenn du in der Innenverteidigung keinen Sprecher hast, wird es schwer.“

…über Marcel Sabitzer: „Ich habe damals schon gesagt, ich hätte ihn nicht geholt für das Geld – auf der Sechs ist er zu undiszipliniert und auf der Acht macht er zu wenige Tore. Wenn du acht Monate überhaupt keine Rolle spielst, wage ich zu bezweifeln, dass er nächste Saison in die Saison geht als der Partner von Joshua Kimmich. Sollte Tolisso (Corentin, Anm.) verlängern, wird die Luft dünn. Die Frage wird sein, bekommt er genug Möglichkeiten um zu zeigen, was er kann. Die Chancen und Einsatzzeiten werden bis Ende der Saison nicht mehr werden.“

…über Julian Nagelsmann: „Er hat sehr viel Erfahrung, ist visionär und wie er Spieler besser gemacht hat in der Vergangenheit, ist herausragend. Es ging natürlich bisher immer bergauf. Man muss schauen, was passiert, wenn es nicht so läuft. Aber dass er eines der größten Trainertalente in Europa ist, ist unbestritten.“

…über die Zeit, als Hermann Gerland sein Trainer war: „Er war ein harter Hund, hat uns richtig hergenommen. Das Wochenende war für mich immer Entspannung, weil wir so hart trainiert haben. Er war ein großer Förderer von mir. Es ist wichtig, dass du Trainer hast, die an dich glauben und du die Möglichkeit hast, dich zu entwickeln.“

…über das legendäre Champions-League-Finale im Jahr 2005, das er mit dem FC Liverpool gewann: „Wir waren gegen eine übermächtige Mannschaft 0:3 hinten zur Halbzeit. Vielleicht sollten sich die Salzburger das anschauen. AC Mailand war eine Weltauswahl und die waren 3:0 vorne. Es zeigt, dass auch die besten Mannschaften – wenn du sie unter Druck setzt und sie beschäftigst – Fehler machen und da liegt die Chance der Salzburger am Mittwoch.“