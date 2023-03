Sky-Experte Janko über das ÖFB-Team: „Haben die Qualität, jedes Team in die Enge zu treiben“

Die österreichische Nationalmannschaft startet am Freitag gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation. Sky-Experte Marc Janko hat sich in der neuesten Ausgabe des Sky Sport Austria-Podcasts „DAB I Der Audiobeweis“ nun über die Erwartungen an das ÖFB-Team in den kommenden beiden Spielen gesprochen.

„Ich erwarte mir einen proaktiven Fußball, einen teilweise offensiven Fußball, der die Gegner dazu zwingt, meistens hinten drinnen zu stehen. Natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es so einen Fußball nur in den seltensten Fällen gibt, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir die Qualität haben, jedes Team in die Enge zu treiben“, sagt Janko. „Ich würde mir auch wünschen, dass man nicht immer nur blind nach vorne rennt, sondern das Tempo auch mal verschleppt und mehr Ballbesitz spielt. Du kannst nicht immer 90 Minuten lang nach vorne rennen und pressen, irgendwann ab der 60. Minute werden dann die Beine schwer. Lohnende Pausen dazwischen tun auch gut, deswegen sollte man Ballbesitz immer wieder dazwischen einbauen.“

Bild: GEPA