Sky Experte Tatar: Sarkaria „größte Baustelle“ bei Sturm Graz

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz muss nach dem Aus in der 3. Qualifikationsrunde der Champions-League-Qualifikation die Träume von der europäischen Königsklasse begraben. Trotz des späten Ausscheidens in der Verlängerung sieht Sky Experte Alfred Tatar besonders drei Baustellen innerhalb der Mannschaft, wie er gegenüber Sturms Geschäftsführer Andreas Schicker in der neuen Folge von DAB | Der Audiobeweis erklärt.

„Es ist noch einige Luft nach oben bei einigen Akteuren. Für ein noch höhreres Niveau müssen sich diese Leute verbessern“, nimmt Tatar besonders das Trio Manprit Sarkaria, Amadou Dante und Jusuf Gazibegovic in die Pflicht.

Vor allem vom offensiven Sturm-Profi war Tatar im Quali-Doppel nicht überzeugt: „Die größte Baustelle ist für mich Manprit Sarkaria gewesen. Er ist physisch für dieses Niveau glaube ich nicht in der Lage sich durchzusetzen. Er ist bemüht, aber es ist nichts Konkretes. Er muss physisch viel besser werden und sollte hier schon zugelegt haben.“ Außerdem fehlen dem Ex-Bundesliga-Coach die Emotionen in bedeutenden Spielen. „Ganz vorne war man letztlich zu harmlos – speziell auch dann, als Höjlund nicht mehr konnte“, führt er weiter aus.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.