Sky-Experte Tatar über Daka-Zukunft: “Er könnte zu Neymar und Mbappe dazupassen”

Patson Daka ist eine heiße Aktie im nationalen und internationalen Fußball. Ein Wechsel im Sommer deutet sich seit längerer Zeit an, die Sky-Experten Alfred Tatar und Andreas Herzog äußerten sich über einen potentiellen Abnehmer für den 22-Jährigen.

“Ich glaube, die Premier League ist für einen jüngeren Spieler das Härteste, was es gibt”, meinte Herzog, er würde Daka einen Wechsel in eine physische nicht so fordernde Liga empfehlen: “Ein Zwischenschritt in Deutschland oder so wäre gut für ihn.” Alfred Tatar würde den Sambier zu einem Topklub schicken: “Ich glaube, dass Frankreich die richtige Liga wäre, in diesem Fall Paris Saint Germain. Er könnte zu Neymar und Mbappe gut dazupassen.”