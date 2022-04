Sky Info: Ablöse, Boni & Vertrag fix – BVB-Durchbruch bei Adeyemi!

Die wochenlangen Spekulationen sind beendet – Karim Adeyemi wird in der kommenden Saison das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Der BVB hat sich mit dem Angreifer und Red Bull Salzburg auf einen Transfer verständigt. Einzig die Unterschrift des Spielers fehlt noch, die Rahmenbedingungen sind inzwischen festgezurrt.

30 Millionen als Sockelablöse

Entgegen einiger Medienberichte liegt die Ablöse für den Jung-Nationalspieler bei deutlich weniger als den zuletzt kolportierten 38 Mio Euro zuzüglich weiterer Boni.

Der BVB überweist nach Sky Informationen 30 Millionen Euro als Sockelablöse an Salzburg. Neuer Rekordeinkauf der Borussia wird der 20-Jährige nicht. Aber: In den kommenden Jahren können durch Bonuszahlungen sechs weitere Mio. Euro dazukommen. Die Schwarz-Gelben statten den Stürmer mit einem Fünf-Jahres-Vertrag aus, Adeyemi soll rund 6,5 Mio. Euro pro Saison verdienen.

Adeyemi überzeugt nicht nur durch Torgefahr

Die BVB-Verantwortlichen überzeugte der Youngster nicht nur durch seine Torgefahr (16 Treffer in 25 Ligaspielen für Salzburg), sondern auch durch seine Schnelligkeit. Ein Mix, der in Dortmund nicht erst seit Erling Haaland im Angriff sehr geschätzt wird.

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis zum 30. Juni 2024. Seit Monaten wird über einen Wechsel nach dieser Saison spekuliert. Dortmund galt seit längerem als Favorit auf eine Verpflichtung des schnellen Stürmers. Adeyemi gab im September 2021 sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte bisher drei Länderspiele. Für die „Bullen“ traf er in dieser Saison in 39 Pflichtspielen 20 Mal.

