Sky-Info: Absage erteilt! Mainz-Stürmer wechselt nicht zum LASK

Der geplante Transfer von Ben Bobzien zum LASK ist endgültig vom Tisch. Der 22-jährige Stürmer wird den Klub im Winter zwar verlassen, eine Leihe nach Linz kommt jedoch nicht zustande.

Wie Sky berichtete, galt LASK zuletzt als einer der Interessenten für eine Leihe. Der 1. FSV Mainz 05 plant weiterhin mit einer Leihe, um dem Offensivspieler mehr Einsatzzeit zu ermöglichen. Der LASK galt dabei als konkreter Interessent. In den vergangenen Tagen kam es jedoch zur Wende. Bobzien selbst erteilte dem österreichischen Bundesligisten eine Absage.

Ausschlaggebend dafür waren weitere Anfragen anderer Vereine, die dem Stürmer sportlich bessere Perspektiven aufgezeigt haben sollen. Diese Optionen brachten den LASK aus dem Rennen. Läuft alles nach Plan, könnte ein Wechsel noch in dieser Woche konkret werden.

Wenige Einsatzzeiten bei Mainz

Sportlich kommt Bobzien in Mainz aktuell kaum zum Zug. In der laufenden Bundesliga-Saison steht bislang lediglich ein Kurzeinsatz zu Buche. Sein Vertrag beim FSV läuft noch bis 2027. Der Abgang im Winter ist dennoch vorgesehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Für den LASK bedeutet die Absage, dass die Suche nach offensiver Verstärkung weitergeht. Ein ursprünglich realistischer Winterdeal hat sich damit erledigt.

Beitragsbild: Imago