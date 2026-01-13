Der LASK bastelt nach einer erfolgreichen Herbstsaison weiter am Kader für das Frühjahr. Nach dem Abgang von Lenny Pintor in die Türkei könnte nun der erste Winterzugang aus der Deutschen Bundesliga kommen.

Nach Sky-Informationen soll der LASK konkretes Interesse an Stürmer Ben Bobzien von Mainz 05 haben. Bobzien, der in Österreich bereits für Austria Lustenau und Austria Klagenfurt kickte, könnte das Bundesliga-Schlusslicht demnach noch im Winter verlassen. Aktuell soll ein Leihgeschäft im Gespräch sein.

Allerdings erhält der LASK im Rennen um den 22-Jährigen Konkurrenz aus Polen. KS Cracovia ist ebenfalls an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert.

Bobzien in Mainz nur Joker

Bobzien kommt in dieser Saison in Mainz nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Nur sechs Einsätze absolvierte der Offensivspieler in der laufenden Spielzeit, nur eines davon über die vollen 90 Minuten. Einen Torerfolg oder eine Vorlage gelang ihm dabei noch nicht.

In der vergangenen Saison war Bobzien an Austria Klagenfurt ausgeliehen, für den Absteiger erzielte der Stürmer in 34 Pflichtspielen zwölf Tore und steuerte zwei Assists bei. Ein Jahr zuvor war der 22-Jährige an Austria Lustenau ausgeliehen, wo er in 28 Partien ein Tor und fünf Vorlagen verbuchen konnte.

Bild: Imago